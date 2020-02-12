«Это прогрессивно для зрителя, который смотрит телевизор»: Собчак ответила на критику программы

Как сказала светская львица, «Док-ток» на Первом канале для умных и интеллигентных людей.

Светская львица Ксения Собчак отреагировала на критику своей программы «Док-ток», первый выпуск которой недавно вышел на Первом канале. Как считает супруга режиссера Константина Богомолова, ее программа в первую очередь предназначена для умных и интеллигентных людей.

Отметим, что зрители после первого выхода программы раскритиковали ведущую. Часть из них отметила, что смогла «продержаться» у телевизора только первые десять минут. Некоторые заявили, что программа предназначена для быдла, а смотреть обычным россиянам ее ни в коем случае не стоит, чтобы не расстраиваться.

«Судя по откликам — это реакция тех, кто давно не смотрит телевизор и поэтому не видит, что этот формат интеллигентного, умного разговора, да еще и с «документалкой». Это прогрессивно для зрителя, который смотрит телевизор». Ксения Собчак

Светская львица отметила, что у каждой программы на телевидении есть своя аудитория. У ее нынешней программы она тоже, безусловно, имеется. Тем же, кто недоволен, Ксения Собчак порекомендовала посмотреть другую ее программу — «Осторожно, Собчак», сообщает Ura.ru.

Ксения Собчак на данный момент — одна из самых популярных звезд на российском телевидении. В прошлом году в ее жизни состоялось важное событие. Она вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, с которым сейчас проводит все свободное время. За последние месяцы звезду уже несколько раз подозревали в беременности. Правда, сама она пока не подтверждает «интересное положение». Собчак счастлива со своим нынешним супругом, хотя и продолжает поддерживать отношения с бывшим мужем — актером Максимом Виторганом. Как известно, от него у нее есть совместный сын Платон. Ради ребенка звезды нормально общаются и не строят друг другу козни.