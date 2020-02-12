Семейная идиллия: дочь Волочковой вышла в свет с мачехой

14-летняя дочь Анастасии Волочковой в последнее время чаще появляется в свете с мачехой, ведущей «Доброго утра» Еленой Николаевой, нежели с родной матерью. Вот и на этот раз на премьеру фильма «Лед-2» девочка пришла с гражданской женой отца, Игоря Вдовина.

Волочкова не скрывает — подростковый возраст дочери дает о себе знать и ей непросто наладить с ней отношения. Кроме того, артистка уверенна, что девочке на нее наговаривают. Однако факт остается фактом — пока Ариадна предпочитает общество мачехи.

Она уже появлялась с ней на премьерах фильмов «Король Лев» и «Девушки бывают разные», пишет КП. Свои зимние каникулы Ариша тоже провела не с мамой в Таиланде, а с папой и его возлюбленной в Хельсинки.

На предпоказе второго «Льда» Николаева и падчерица выглядели очень гармонично. Было заметно, что им комфортно друг с другом. Да и look они выбрали схожий — семейный. Обе облачились в теплые свитеры и взяли в руки голубые сумки.

Ранее мы писали о других гостях премьеры. Впервые за долгое время светское мероприятие посетили Гарик Мартиросян и Сергей Светлаков с очаровательными супругами, а также Алексей Серебряков с приемной дочерью. Александр Петров здесь же признался со сцены в любви своей девушке Стасе Милославской.