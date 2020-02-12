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«Если ты не бальник, закрой свой…»: Гузеева отожгла на «Давай поженимся!»

Ведущей сразу не понравилась невеста, поэтому за словом она в карман не полезла.

«Если ты не бальник, закрой свой…»: Гузеева отожгла на «Давай поженимся!»
Лариса Гузеева. Кадр из программы "Давай поженимся!"

Лариса Гузеева вновь поразила своими острыми высказываниями на шоу «Давай поженимся!». На сей раз ведущей не понравилась внешность 31-летней невесты Светланы, да и сюрприз для жениха Андрея телеведущую не устроил. Искренне веря в то, что зло в себе таить нельзя, телезвезда высказала все в эфире.

Лариса сразу посоветовала Светлане заняться своим «ротиком», намекнув на ее плохие зубы. А как только та ушла готовиться к традиционному сюрпризу для жениха, разразилась гневной речью в ее адрес.

Невеста Светлана. Кадр из программы "Давай поженимся!". Фото
Невеста Светлана. Кадр из программы «Давай поженимся!»

«В 31 год я пила, курила, а зубы были, как клавиши от рояля! Были голубые белки глаз! Что нужно было такого сделать в 31 год, чтобы так плохо выглядеть? При этом у нее еще нет детей. Что она такого делает в 31 год? И жрала я гадости! Потому что в одних командировках была, еды нормальной не было!» — разгорячилась Гузеева.

В ответ подруга невесты Александра попыталась доказать, что Светлана на самом деле красивая и стройная. Этим она вызвала очередной поток негодования эпатажной ведущей.

«Она не красивая, она обыкновенная! И худая!» — ответила Лариса.

В качестве сюрприза Светлана организовала интерактивный театральный этюд из жизни Золушки, устроив в конце небольшой бал для двоих – жениха и невесты.

Лариса Гузеева хоть и поблагодарила за представление участницу шоу, резюмировала довольно резко.

«Короче, если ты не бальник, закрой свой умывальник», — сказала она.

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