«Если ты не бальник, закрой свой…»: Гузеева отожгла на «Давай поженимся!»

Ведущей сразу не понравилась невеста, поэтому за словом она в карман не полезла.

Лариса Гузеева вновь поразила своими острыми высказываниями на шоу «Давай поженимся!». На сей раз ведущей не понравилась внешность 31-летней невесты Светланы, да и сюрприз для жениха Андрея телеведущую не устроил. Искренне веря в то, что зло в себе таить нельзя, телезвезда высказала все в эфире.

Лариса сразу посоветовала Светлане заняться своим «ротиком», намекнув на ее плохие зубы. А как только та ушла готовиться к традиционному сюрпризу для жениха, разразилась гневной речью в ее адрес.

«В 31 год я пила, курила, а зубы были, как клавиши от рояля! Были голубые белки глаз! Что нужно было такого сделать в 31 год, чтобы так плохо выглядеть? При этом у нее еще нет детей. Что она такого делает в 31 год? И жрала я гадости! Потому что в одних командировках была, еды нормальной не было!» — разгорячилась Гузеева.

В ответ подруга невесты Александра попыталась доказать, что Светлана на самом деле красивая и стройная. Этим она вызвала очередной поток негодования эпатажной ведущей.

«Она не красивая, она обыкновенная! И худая!» — ответила Лариса.

В качестве сюрприза Светлана организовала интерактивный театральный этюд из жизни Золушки, устроив в конце небольшой бал для двоих – жениха и невесты.

Лариса Гузеева хоть и поблагодарила за представление участницу шоу, резюмировала довольно резко.