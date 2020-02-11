Николай Цискаридзе раскрыл зарплату артистов балета

Артист балета и известный педагог Николай Цискаридзе в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что век у людей его профессии очень короток, поэтому надо очень быстро себя проявлять. В противном случае просто окажешься на обочине. Кроме того, он раскрыл размер зарплаты в театре.

«У артистов балета очень короткий век. Я много раз объяснял. Если в 23 года ты не звезда, то до свидания. Это Алла вот твоей профессией можно заниматься даже до 98 лет. Ну если, конечно, не начнётся деменция», — заявил он.

Как сказал Николай Цискаридзе, сегодня во многих театрах благополучие артистов зависит от руководства и от «подлости людей, которые у власти». «Сейчас всеми основными труппами управляют те, кто никогда не был звездой. Они сталкивают людей лбами, чтобы пользоваться своей властью. Если в коллективе все хорошо, они просто не нужны. Они подпитываются людей скандалами», — сказал артист балета.

Также Николай Цискаридзе высказался о зарплатах артистов балета в театре.