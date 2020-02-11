«Чтобы он не ужаснулся»: жена Эрнста тайком от супруга смотрит ситкомы

31-летняя Софья Эрнст уточнила, что считает мужа своим самым строгим судьей — воспринимая, как большую награду его одобрение и похвалу. Однако заслужить это крайне непросто, так как у Константина Львовича очень высокая планка. Знаменитость не стала скрывать, что в некоторых вещах их взгляды с мужем разнятся и не совпадают. Так, Софье приходится тайком от возлюбленного смотреть какие-то комедийные ситкомы, потому что сам продюсер считает их «ужасно тупыми», недоумевая, как над таким юмором вообще можно смеяться.

По словам девушки, в юности она смотрела мультик South Park, что естественно повлияло на ее восприятие юмора. Именно по этой причине Софья смотрит определенные фильмы без мужа, опасаясь его реакции. Своего избранника Эрнст считает своим главным ориентиром.

«Сейчас тоже есть какие-то комедийные ситкомы, которые я смотрю… тайком, чтобы муж не ужаснулся тем, какая я не тонко организованная личность», — приводит Instyle слова супруги продюсера и сценариста.

Кроме того, девушка поделилась мнением и относительно своего восприятия дружбы. Так, актриса уточнила, что на личном опыте поняла — друг познается не только в беде, но и в радости тоже. Софья подметила, что часть ее друзей «отвалилась» именно в момент счастья и череды ее побед. Поэтому сейчас Эрнст окружают те люди, которые остались с ней, пройдя через решето, сплетенное из побед и поражений. Основной костяк — это подруги актрисы из Санкт-Петербурга и есть несколько человек, с которыми девушка познакомилась уже после переезда в Москву. По словам актрисы, ей важно, чтобы друзья ее вдохновляли и восторгали. И в этом плане, как говорит Софья, ей очень повезло.