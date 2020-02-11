«Я думал, он за Джокера топит»: Слепаков удивился вкусам Зюганова в кинематографе

Известный бард и юморист Семен Слепаков отреагировал на твит лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Тот после церемонии вручения «Оскара» посетовал, что «Однажды в… Голливуде» не признали лучшим фильмом. По мнению известного коммуниста, жюри американской киноакадемии было ангажировано в пользу либерального лобби. Свои мысли политик подкрепил фотографией, на которой он жмет руку Квентину Тарантино.

Удивлен,что фильм «Однажды в Голливуде» К.Тарантино не получил «Оскара» ни за лучший оригинальный сценарий, ни лучшую режиссуру, ни в номинации «фильм года». Конечно,«на вкус, на цвет товарищей нет»,но,полагаю,что решение жюри политически ангажировано в пользу либерального лобби. pic.twitter.com/O2JASPZfDN — Геннадий Зюганов (@G_Zyuganov) February 10, 2020

«Самый неожиданный заступник Тарантино. Я думал, он за Джокера топит. Тот — борец за права угнетенных все-таки», — написал Слепаков.

Недоумение артиста можно понять, ведь в фильме «Однажды в… Голливуде» показывается богатая и праздная жизнь западных звезд середины 20-го века. А в «Джокере» действительно показаны бунты бедных и классовое неравенство, но первая картина оказалась Зюганову ближе.

Поклонники юмориста в комментариях предположили, что российский политик вряд ли знает кого-то из нынешних номинантов на «Оскар», кроме Тарантино, или просто решил похвастаться совместной фотографией с режиссером.

Кстати, еще один представитель российской элиты недоволен результатами «Оскара». Известный телеведущий Владимир Познер написал в Instagram, что очень огорчен выбором лучшего фильма.

«То, что выиграли «Паразиты», для меня совершенно неприемлемо. Я понимаю, если бы выиграл «Джокер», «Ирландец», выиграл бы Тарантино… «Паразиты» — не понимаю», — разоткровенничался журналист.

Однако высказывать какие-либо доводы своего недовольства он не стал. Чем корейцы со своей комедийной драмой не угодили ведущему, непонятно…