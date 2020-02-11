Хабиб Нурмагомедов признан лучшим бойцом мира вне весовой категории

Популярный западный портал о смешанных единоборствах Sherdog составил рейтинг самых выдающихся бойцов вне зависимости от весовой категории. И верхнюю строчку в этом топ-10 занял российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Он вытеснил на второе место самого молодого чемпиона UFC, американца Джона Джонса по прозвищу Bones.

«В последнее время король UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов был более впечатляющей силой, и в результате он занимает лидирующую позицию в нашем последнем рейтинге», — пишет аналитик сайта.

Отмечается, что у Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. Он довольно легко сокрушил Дастина Пуарье и теперь ожидает схватки с другим американцем, Тони Фергюсоном, которая запланирована на 18 апреля в Нью-Йорке. Последний, кстати, занимает всего девятую строчку в этом рейтинге.

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Добавим, что третье место — у Генри Сехудо, четвертое занял Стипе Миочич, пятое — Дэниэл Кормье. Все — американцы, но над ними парит гордый «Орел» Нурмагомедов.