«Я счастлива, что у меня есть такая семья»: Поклонская поделилась кадром тридцатилетней давности

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в Instagram опубликовала снимок, на котором ей всего девять лет. Он был сделан тридцать лет назад, в конце восьмидесятых годов. На фотографии будущий депутат Государственной Думы изображена со своими родителями.

Как отметила Наталья Поклонская, на этом кадре время для нее остановилось. На снимке молодые родители девушки. Как она отметила, для каждого человека мать и отец — самые сильные люди на планете. Они всегда уберегут от любой опасности и проведут через страшные тропинки и болота, которых в жизни у всех хватает.

«Сегодня у моей мамы день рождения. А она всё такая же — самая красивая и любимая. Спасибо тебе, мамочка, за всё! Ведь наши мамочки и папочки — это ангелы-хранители на Земле. Мы, взрослые дяди и тёти, и сейчас хотим укрыться под вашими крылышками… Я счастлива, что у меня есть такая семья! Храни вас Господь!» Наталья Поклонская

Отметим, что Наталья Поклонская родилась в 1980 году в поселке Михайловка Ворошиловградской области. Когда девочке было семь лет, родители вместе с ней и ее старшей сестрой Еленой перебрались в Крым. Они жили в Евпатории. Отметим, что сейчас родители Натальи Поклонской пенсионеры. Они по-прежнему проживают в Крыму.