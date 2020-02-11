«Никто не делает это лучше»: Нетребко наградили шведской премией «Полар»

Оперную певицу Анну Нетребко наградили шведской премией «Полар». О том, что талант россиянки был отмечен по достоинству зарубежными экспертами, говорится на официальном сайте Polar Music Prize. Аналитики отметили, что для успешного продвижения оперного певца всегда важен звездный статус. Нередко таланта исполнения и сильного голоса недостаточно. Нетребко же повезло совместить в себе завораживающий талант певицы и манящую притягательность женщины.

«Для оперы, как для вида искусства, имеет большое значение способность захватить зрительское внимание. Никто из современников не делает это лучше, чем Анна Нетребко», — заявили представители премии.

Вторым деятелем культуры, отмеченным шведами по достоинству, стала композитор Диан Уоррен. Специалисты подметили, что Уоррен рождает на свет песни, которые сочетают в себе сложность и запоминаемость. Именно благодаря нужным мотивам композиции резонируют с душами слушающих, что позволяет их исполнителям стать более популярными. Песни Уоррен исполняют такие мировые величины, как Селин Дион и Леди Гага. При жизни их также пела Уитни Хьюстон.

Напомним, премия «Полар» ежегодно проводится в Стокгольме. Награды победителям вручает лично король Швеции, в связи с чем ее негласно называют музыкальной Нобелевской премией. Среди лауреатов значатся такие именитые персоны, как Валерий Гергиев, Мстислав Растропович и даже Боб Дилан.