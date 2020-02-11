Анастасия Макеева перенесла две плановые операции

Актриса Анастасия Макеева в Instagram обратилась к своим подписчикам. Дело в том, что звезда перенесла за последнее время две плановые операции, связанные с женским здоровьем. Актриса поблагодарила всех, кто за нее переживал в последние дни. Она, по собственному признанию, очень тронута таким вниманием к своей персоне.

«Я хочу вас поблагодарить за нежное отношение ко мне. Я вчера была просто невероятно сентиментальна от ваших пожеланий. Я поняла, что мир прекрасен, потому что есть вы. Потому что вы очень открытые. Да, есть, конечно, кто пишет гадости. Но это ерунда. Вы очень крутые, спасибо. Признаюсь честно, что несмотря на мою браваду мне было больно вчера. Когда отходят обезболивающие — это больно. Все-таки было две операции. Я получила столько тепла. Это фантастика. Спасибо за еду, которую мне привезли. Спасибо за стремления и желания меня забрать, отвезти, привезти. Все что угодно. Я очень счастливый человек и я вас очень люблю». Анастасия Макеева

Как отметила актриса, уже в ближайшее время она планирует вернуться в строй. Она будет снова репетировать в театре, а также хочет выступить на концерте, посвященном юбилею ее друга и товарища Дмитрия Харатьяна.

Отметим, что Анастасия Макеева полтора года назад вышла замуж. Ранее она говорила, что очень мечтает о детях и надеется в самое ближайшее время забеременеть.