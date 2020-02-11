«Вывалилось мясо из-под корсета»: Зверев раскритиковал наряды Йоханссон и Портман на «Оскаре»

Как заявил стилист, актрисам не самым удачным образом подобрали платья для церемонии.

Стилист Сергей Зверев подверг критике наряды некоторых звезд Голливуда, в которых они появились на красной дорожке церемонии вручения наград киноакадемии «Оскар». Особенно от него досталось двум популярным актрисам Скарлетт Йоханссон и Натали Портман.

Как сказал Сергей Зверев, каждый год стилисты пытаются надеть на Скарлетт Йоханссон платье, чтобы была видна талия. Однако у них мало что получается. Под корсетом, как он считает, видна какая-то сеточка.

«В целом это какой-то косяк, и самый большой косяк это молния сзади, этот корсет. Вывалилось мясо из-под корсета». Сергей Зверев

Не понравилась Звереву прическа с макияжем звезды. Он считает, что для таких церемоний они могли бы получше подготовиться. Как считает стилист, с таким хвостиком, как у Йоханссон, ей надо не по церемониям ходить, а дома или на даче убираться.

Также от стилиста досталось другой знаменитости, актрисе Натали Портман. Он не понимает, почему она явилась в зал в пальто. Возможно, как он пошутил, звезда просто замерзла. На хрупкой фигуре Натали Портман пальто, как он думает, смотрится достаточно убого, сообщает «Пятый канал».