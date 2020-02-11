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Жена внука королевы подала на развод и захотела уехать в Канаду вслед за Маркл

Стало известно, что супруга Питера Филлипса стала инициатором расставания после 12 лет брака.

Жена внука королевы подала на развод и захотела уехать в Канаду вслед за Маркл
Отэм Келли и Питер Филлипс. фото: globallookpress.com/

Решение Меган Маркл и принца Гарри отказаться от королевских полномочий стало резонансным событием. Супруги теперь намерены жить на две страны и сами себя обеспечивать. Герцогиня Сассекская уже обосновалась в Канаде с сыном Арчи. Пока они живут у друга, но вскоре обзаведутся своим жильем. Также влюбленные хотят купит особняк в Лос-Анджелесе. Похоже, что идея Маркл о свободной жизни приглянулась и еще одному члену королевской семьи.

Стало известно, что старший внук Елизаветы II — Питер Филлипс — расстался со своей женой, канадкой Отэм Келли, после 12 лет брака. Инициатором развода стала жена престолонаследника. Друзья из окружения пары утверждают, что Питер был шокирован, когда супруга потребовала развода. Расстроена и его бабушка.

«Питер абсолютно опустошен этим. Он просто не видел, как это происходит. Он думал, что счастлив в браке и у него крепкая семья с двумя прекрасными дочерьми. Но сейчас он в полном шоке. Отэм была фавориткой королевы. Этот поступок заставляет Елизаветы II чувствовать, что королевская семья разваливается», — сообщил источник при дворце.

Многие теперь считают, что на такой шаг Келли вдохновила Меган Маркл. Как ни парадоксально, но женщина тоже намерена вернуться в Канаду. «Она планирует увезти с собой дочерей Саванну и Айлу, которые имеют двойное гражданство», — поведал инсайдер.

Стоит добавить, что Отэм родилась и выросла в небогатой католической семье в Монреале. Перед свадьбой с членом королевской семьи она отреклась от своей веры. Питер же отказался от притязаний на трон. Он познакомился с будущей женой на Гран-при «Формулы-1» в Монреале в 2003 году, а спустя четыре года у них состоялась помолвка. В 2008 году они обвенчались в Виндзорском дворце.

У супругов растут двое дочерей: девятилетняя Саванна Энн Кэтлин и семилетняя Айла Элизабет. Так как мама Филлипса, принцесса Анна, и ее муж, Марк Филлипс, отказались от статуса «Его королевское высочество», то старший внук королевы Елизаветы II не получает содержание от налогоплательщиков, об этом пишет Daily Mail.

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