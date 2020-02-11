«Хотел быть ученым, чтобы спасать планету»: звезда «Моей ужасной няни» умер в 25 лет

Грустная новость из Англии: британский актер Рафаэль Коулмэн умер в 25 лет. О трагедии в Twitter сообщила мать молодого человека Лиз Дженсен.

Молодой человек был известен тем, что сыграл одного из детей в фэнтези-комедии «Моя ужасная няня» 2005 года. Его персонаж был похож на рыжего Гарри Поттера в своих круглых очках. После этого парень снялся еще в двух ужастиках 2009 года и больше не появлялся в кино. Зато он стал активистом британского экологического движения Extinction Rebellion, в котором из-за своих рыжих волос получил прозвище Игги Фокс. Он регулярно участвовал в демонстрациях и даже был несколько раз арестован.

Отчим актера рассказал в Fаcebook, что смерть парня произошла 6 февраля. Он вышел на пробежку, но неожиданно упал и так и не поднялся. При этом у молодого человека не было ярко выраженных проблем со здоровьем.

«У него было несколько ролей, он был удостоен наград и мог выбрать карьеру актера. Но он хотел быть ученым, чтобы спасать планету, — пишет отчим Карстен Дженсен. — Будучи 18-летним, он сам уехал путешествовать. Он стал зоологом, присматривал за тиграми в буддийском монастыре в Таиланде, провел год в джунглях Коста-Рики и полтора года в Индонезии, где среди выживших коралловых рифов получил сертификат дайвера».

Но причину смерти родственники актера так и не озвучили. Почему здоровый и спортивный парень неожиданно умер на пробежке, пока остается загадкой.