«Меня всегда привлекали трудные мужчины»: Эппле рассказала о романе с молодым любовником

Актриса Жанна Эппле в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что в ее жизни был всего один любовник, про которого она может смело сказать – «мужчина всей жизни». У звезды был роман с издателем по имени Дмитрий. Он младше ее на пять лет. При этом у мужчины двое детей. Они были вместе на протяжении семи лет.

«Я его встретила буквально через две недели после развода со вторым мужем Ильей Фрэзом. Бог подарил мне большую любовь. С этим мужчиной я состоялась как женщина во всех качествах». Жанна Эппле

Как сказала звезда, никто и никогда не любил ее, как Дмитрий. «Меня всегда привлекали трудные мужчины. С его стороны в отношении меня была такая жертвенность, щедрость. Он взял кредит, чтобы купить мне машину, и много лет выплачивал. Он покорил меня заботой и добротой, талантом. Он — образованный человек. Также у нас с ним был потрясающий секс, что уж там говорить», — заявила Жанна Эппле.

При этом она отметила, что их роман закончился расставанием. «У меня был тяжелый период в жизни, связанный с кредитами. Дима тогда не мог мне материально помогать в той мере, в какой я нуждалась. Я встретила адвоката. С Димой мы расстались. Это была некрасивая история с моей стороны. Считала, что этот адвокат поможет решить мои проблемы, но я заблуждалась. Дима научил меня жить одной. Я живу уже год без мужчины. Сейчас в моей жизни нет человека, с которым мне было бы комфортно», — сказала Жанна Эппле.