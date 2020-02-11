«Органы могли в любой момент отказать»: младший сын Эппле родился весом 1600 граммов

Актриса Жанна Эппле в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, что ее младший сын Ефим от брака с кинооператором Ильей Фрэзом родился недоношенным. Долгое время стоял вопрос о жизни и смерти ребенка. Второго сына она родила в 2000 году.

«Ефим родился весом всего 1600 граммов. Он пять дней находился в реанимации. Рядом с ним на раскладушке лежал доктор и на специальном аппарате следил, чтобы с ребёнком ничего не случилось. Органы могли в любом момент отказать. Потом он подошел ко мне и сказал: «Пойдемте, я хочу вам показать вашего сына». Жанна Эппле

Как отметила Жанна Эппле, когда она вошла и увидела своего ребенка, то ей сразу стало плохо. «Я видела даже, как кровь бежит по его сосудам. Настолько у него была тонкая кожица на теле. Я сразу прямо в палате упала в обморок», — вспомнила она.

Как добавила звезда, доктор, который спас ее сына и не отходил от него в тяжелый момент, стал крестным мальчика. «Мы тогда первое время жили, как в сумасшедшем доме. Сын рос трудным ребенком. Но бог уберег его от смерти. Сейчас с ним все хорошо. Учится на журфаке», — заявила Жанна Эппле.