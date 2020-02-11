«Меня это не фрустрирует»: Софья Эрнст прокомментировала свой провал в «Содержанках»

Софья Эрнст заявила ресурсу Instyle, что ее мало волнует мнение критикантов. После выхода первой части сериала «Содержанки» ее актерскую игру обсуждали очень бурно. И далеко не все высказывания были лестными. Кроме того, фильм «Союз спасения», в котором снялась жена гендиректора Первого канала, плохо показал себя в прокате.

Актриса призналась, что хотела бы видеть другую реакцию у людей, ведь в свои проекты она вкладывает всю свою душу.

«Но я могу трезво оценить, почему проект критикуют или почему кассовые сборы ниже, чем хотелось бы, поэтому меня это не фрустрирует. И «Содержанок», и «Союз спасения» я оцениваю как очень успешные проекты», — уточнила артистка.

По словам звезды, она больше полагается на собственное чутье, чем на мнение окружающих. Тем более, что вкус – понятие весьма субъективное. Кстати, к критике Софья относится спокойно, она трезво осознает, что публичного человека будут обсуждать при любых обстоятельствах. К откровенной агрессии в Сети она тоже старается подходить прагматично – Эрнст говорит сама себе, что речь идет вовсе не о ней, а о самом хейтере.