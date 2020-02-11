«Мы были влюблены друг в друга»: Эппле поведала о тайном романе с Гаркалиным

Актриса Жанна Эппле в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем тайном романе с актером Валерием Гаркалиным. Было время, когда они буквально не могли жить друг без друга. Однако, как считает звезда, их отношения были обречены на провал. Актер в те годы был женат на Екатерине Гаркалиной, которая ушла из жизни в 2009 году. У женщины был рак. Сама Эппле в период романа вообще была беременной. Она была замужем за кинооператором Ильей Фрэзом.

«Мы были влюблены друг в друга. Но мы просто не могли быть вместе. Валера был с Катей, а я находилась в положении». Жанна Эппле

Как призналась актриса, с годами им удалось изжить чувство любви друг к другу. «Чтобы убить любовь, надо не общаться. Со временем все проходит, время лечит. Мы просто себе не разрешили в тот момент даль волю чувствам», — заявила актриса.

Кстати, когда у звезды родился старший сын, то Валерий Гаркалин просил, чтобы ребенка назвали Платоном. «Ну хоть в этом мне уступи», — просил меня Валера. Но мой муж назвал сына Потапом. Он откуда-то узнал, что ребенок родился в день святого Потапа», — заметила Жанна Эппле.