«Он ненавидел даже мой цвет волос»: второй муж выгнал Жанну Эппле с детьми из дома

Актриса Жанна Эппле в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем втором браке. На протяжении семнадцати лет она была замужем за кинооператором Ильей Фрэзом, сыном режиссера Ильи Фрэза. Он него она родила двух сыновей – Потапа и Ефима.

«Второй муж был очень настойчив, когда мы только познакомились. Он очень хотел, чтобы я родила ребенка от него. Я лечилась семь лет от бесплодия. Он мне во всем помогал. Я ушла жить к Фрэзу, потому что мне было некомфортно находиться дома с мамой. В противном случае, как я думаю, никогда не была бы вместе с этим мужчиной». Жанна Эппле

Как призналась звезда, у нее не получилось по-настоящему полюбить Фрэза, хоть они и были вместе много лет. «Он прекрасно ко мне относился. Я ни в чем не нуждалась. Но любовь — такая штука. Хоть он из золота чистого, если не любишь, то значит все, не полюбишь. Сердцу не прикажешь. При этом я всегда была для Ильи хорошей женой. К примеру, вкусно готовила», — заявила актриса.

По словам Эппле, их брак сгубили странные слова мужа. «Я в какой-то момент стала востребованной актрисой. Он сказал как-то обидную фразу: «Я 17 лет жил с одной женщиной, а последние три года она стала другой». Меня все время не было дома. Пропадала на съемках, была в разъездах. Он даже ненавидел мой цвет волос. Потом сказал мне: «Раньше я был сыном Ильи Фрэза, а теперь стал мужем Жанны Эппле». Муж завидовал моему успеху. В итоге он нас выгнал из дома вместе с детьми», — сказала Жанна Эппле.