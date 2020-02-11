«У меня все мужчины были женаты»: Жанна Эппле потеряла ребенка от первого мужа

Актриса Жанна Эппле в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила свой первый неудачный брак. В течение двух лет она была замужем за танцовщиком Алексеем Бакаем. От первого супруга она потеряла ребенка.

«Я в 18 лет вышла замуж. Мы встретились с Алексеем в театральной библиотеке. У меня все мужчины были женаты. Мне, конечно, очень стыдно за это. Он захотел меня проводить. И тут я увидела его обручальное кольцо. Я думала, что он пойдет за мной, а он не пошел. Я два часа за ним бегала и искала. Потом села на скамейку и вдруг увидела, что напротив сидит он». Жанна Эппле

По словам Эппле, через год они с Алексеем встретились в том же сквере. «Он сказал, что развелся и приехал за мной. Его предыдущая жена была танцовщицей из Питера. Я прямо чувствовала, что он мой мужчина, и согласилась выйти за него замуж», — рассказала она.

Как призналась Эппле, в браке они не выдержали испытаний, которые послал им Бог. «Мы потеряли ребенка. Потом я вообще попала в онкологию. Мне хотели отрезать грудь, поставили диагноз: бесплодие. Сказали, что у меня никогда не будет детей. Его позвали танцевать в Гранд-опера. Наш брак разрушила вот эта боль. Он вернулся через год ко мне, но я была уже замужем. Он оказался не самым порядочным человеком. Моему старшему сыну, если бы он родился, было бы 36–37 лет. Что случилось с плодом, мне неизвестно», — сказала Жанна Эппле.