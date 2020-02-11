«У меня ребята — жеребцы, осеменители!»: Алибасов назвал тайную цель «На-На»

Как отметил продюсер, перед его певцами стояла не только музыкальная задача.

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов объяснил, в чем отличие музыкантов его коллектива от группы «Ласковый май». Отметим, что обе команды были необычайно популярны в девяностых годах прошлого века.

«Радикальное отличие «На-На» от той же группы «Ласковый май» в том, что там пели детдомовцы, сироты, у которых не было даже членов. У меня ребята — жеребцы, осеменители». Бари Алибасов

Как сказал продюсер, перед его командой стояла задача не только петь хорошие композиции, у которых была море поклонниц. Одна из целей коллектива была «опылять всю территорию Советского Союза — от Петропавловска-Камчатского до Бреста».

Как сказал нынешний супруг актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, он был свидетелем, как к музыканту группы Владимиру Политову выстраивались под окнами дома в Мерзляковском переулке 50–60 девушек. Как он отметил, поклонницы дежурили там круглосуточно. В какой-то момент Политов выходил из дома и указывал на девиц, которые проведут с ним ночь.

Алибасов заверил, что все оргии в квартире Политова проходили под его наблюдением. Сам он в это время занимался любовью с другими девушками. Кстати, однажды, как сказал Алибасов, ему подбросили в гостинице в Саратове младенца. В записке значилось, что это его ребенок. Продюсер заверил, что сегодня процентов пять всех москвичей — его внуки, сообщает портал Dni.ru.