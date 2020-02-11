Меньшов взял Алентову в «Москва слезам не верит», когда Купченко и Терехова отказались

Режиссер Владимир Меньшов признался, что в своей культовой картине, которая в итоге получила премию «Оскар» в 1981 году, «Москва слезам не верит» на главную роль планировал Ирину Купченко или Маргариту Терехову. Свою супругу, актрису Веру Алентову, поначалу на эту роль он не рассматривал.

Как отметил актер, в те годы он был молод и не понимал, какое в итоге испытание устроил для любимой женщины. Он считал, что она не подходит на роль по многим компонентам.

Прежде всего, по возрасту. Купченко и Терехова были младше Алентовой, поэтому, как он думал, им бы эта роль подошла лучше. Впрочем, звездные в те годы актрисы играть в фильме Владимира Меньшова наотрез отказались. Тогда-то его взгляд и пал на супругу. Пробы она проходила наравне с другими актрисами.

«Только потом до меня дошло: конечно, если бы я реально попробовал Купченко или Терехову, то Вере вообще ничего бы не светило, никакой роли, потому что они были суперзвездами в то время». Владимир Меньшов

В то же время Меньшов отметил, что у его жены получилось превосходно сыграть оба возраста в легендарном фильме, который и сегодня пользуется популярностью у зрителей. Он считает, что и для Веры, и для него все сложилось счастливо, сообщает «АиФ».