Наследница Евгения Осина занялась написанием песен на заказ

Как отметила Агния, она сделает все, что в ее силах, чтобы слова понравились заказчику.

Дочь музыканта Евгения Осина, который ушел из жизни полтора года назад, Агния, сообщила в Instagram, что пишет песни на заказ. Она сейчас ищет клиентов.

Как отметила девушка, она будет очень рада помочь любому, кто к ней обратится. Пообещала сделать все, что в ее силах, чтобы слова понравились заказчику. Тем, кто нуждается в ее помощи, она порекомендовала писать в директ.

Отметим, что Агния Осина после смерти своего отца стала обладательницей его творческого наследия. Именно она может исполнять большинство песен своего звездного родителя.

больше по теме Агния Осина потеряла права на три композиции отца Исполнять песни будет Анастасия Годунова, которую музыкант воспитывал в последние годы жизни.

Добавим, что Агния Осина сейчас учится, поэтому сама не выступает на сцене. Ранее она говорила, что хочет пойти по стопам отца и стать певицей. В этом ей обещал помочь продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Именно он оплатил похороны своего друга.

Кстати, три песни Евгения Осина – «Наивные дети», «Таня плюс Володя» и «Посмотри в окно» — может петь Анастасия Годунова. Это дочь любовницы музыканта Елены Скорняковой. Осин очень привязался к ребенку в последние годы своей жизни.