Мама Оксаны Самойловой выглядит ровесницей дочери

Как отметила модель, ей всегда спокойно, когда родительница рядом с ней.

Модель Оксана Самойлова в Instagram разместила снимок, на котором находится в обществе своей матери. Надо отметить, что родительница жены рэпера Джигана находится просто в прекрасной форме. Она выглядит чуть ли не сверстницей своей дочки, которая в феврале нынешнего года должна родить музыканту уже четвертого ребенка.

Как отметила Оксана Самойлова, ей всегда спокойно на душе, когда родители рядом с ней. По ее словам, в такие моменты ощущение дома гораздо ближе. Как добавила супруга Джигана, в жизни, к сожалению, много проблем, которые требуют безотлагательного решения, поэтому ее мама и папа были вынуждены улететь из Америки.

«Не знаю, как я тут буду без них. Хотя они только вчера улетели. Я обожаю, когда мы все вместе, обожаю наши вечерние посиделки с чаем и смехом, обожаю шумные завтраки и вечную суету. Скучаю». Оксана Самойлова

Отметим, что примерно полтора месяца назад Оксана Самойлова вместе с детьми улетела в Америку. Именно в США она решила рожать. Ее дочки уже ходят в детский сад. Со старшей девочкой, которая в России посещала школу, сейчас на дому занимаются педагоги.