«У меня амбициозные цели»: сестра Натальи Поклонской стала главой села в Крыму

По словам Елены Осадчей, она верит, что доверенная ей территория станет лучшей в регионе.

Родная сестра депутата Госдумы Натальи Поклонской, Елена Осадчая, стала главой Уютненского сельского поселения Сакского района Крыма. Она выразила надежду, что со временем доверенная ей территория станет лучшим не только в районе, но и во всей республике. Осадчая добавила, что приложит все силы для этого.

Как заметила сестра Натальи Поклонской, она постарается не подвести тех, кто оказал ей доверие. Кроме того, она поблагодарила бывшего главу села Уютное за его работу, а также за подготовку команды, которая теперь будет помогать Осадчей сделать жизнь жителей села лучше.

«У меня амбициозные цели. Я хочу, чтобы наше поселение было образцом в начале по Сакскому району, а дальше – на всей территории Республики Крым». Елена Осадчая

Отметим, что депутатом Осадчая стала только в прошлом году. Она состоит в партии «Единая Россия», сообщает портал argumenti.ru.

Наталья Поклонская, как известно, дружна со своей ближайшей родственницей. Когда депутат Госдумы приезжает в Крым, то обязательно встречается с Осадчей.

Напомним, что в прошлом году экс-прокурор Крыма заявила, что разводится со своим супругом — заслуженным юристом России Иваном Соловьевым. Брак распался буквально спустя год.

Поклонская после расставания с некогда любимым мужчиной говорила, что их отношения зашли в тупик и в данной ситуации лучше каждому пойти своей дорогой.

Сам Иван Соловьев также комментировал расставание. По его словам, двум ярким личностям было тяжело существовать и уживаться под одной крышей. Напомним, что совместных детей у пары не было.