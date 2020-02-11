«Сердце разрывается»: новорожденная дочь Йовович тяжело заболела

Голливудская звезда Милла Йовович 20 января родила третью дочь, малышку назвали мужским валлийским именем Ошин, что означает «олененок». Во время беременности актриса сильно переживала за здоровье своего малыша, поскольку ее предыдущая беременность закончилась выкидышем. Милла долго не могла прийти в себя после этой трагедии.

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И, хотя роды прошли успешно как для нее самой, так и для новорожденной, переживания звезды «Пятого элемента», увы, оказались ненапрасными.

«У Ошин тяжелый случай желтухи, поэтому нам пришлось лечь в клинику и выхаживать ее всю неделю. Врачи рекомендовали ей усиленное питание. Но она так быстро засыпает во время кормления грудью, что нам приходится докармливать ее сцеженным молоком из бутылочки. У бедной крошки так много маленьких царапин на пятках! Врачи берут у нее кровь, чтобы проверить ее на антитела. Когда я вижу их, мое сердце просто разрывается. Надеюсь, анализ крови, который они сделали сегодня, покажет, что ей стало лучше», — написала Йовович в личном блоге.

В кормлении Ошин Милле помогают ее старшая и средняя дочки — Эвер и Дэшилл.

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