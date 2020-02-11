«Не надо бояться в жизни ничего»: Алексей Ягудин дал совет Загитовой и Медведевой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro дал совет олимпийской чемпионке Пхенчхана Алине Загитовой и серебряному призеру тех Игр Евгении Медведевой. Как известно, эксперты считают, что у них есть шанс на равных сражаться с юными подопечными тренера Этери Тутберидзе только если они освоят четверные прыжки.

«Бояться прыгать четверные прыжки — это то же самое, как бояться, что в мегаполисе зимой на тебя может упасть сосулька. Даже чихнув, набрав в рот еды, можно понять, что это все может разлететься. Риск есть всегда и во всем. Риск есть садиться за руль, потому что в вас может въехать другая машина. Риск есть что-то — вы можете поперхнуться. Риск выйти на улицу, поскользнуться и упасть. Риск плавать в море — может волна накрыть. Риск отдыхать — вы можете обгореть. Понятен смысл? Не надо бояться в жизни ничего. Надо действовать!» Алексея Ягудин

Ранее другой олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что Алина Загитова и Евгения Медведева вполне могут освоить четверные прыжки. При этом он также сказал, что риски при их исполнении есть у всех.

А вот тренер Татьяна Тарасова говорила, что спортсменкам нужно с осторожностью подходить к таким прыжкам. У девушек, как она говорила, тонкие щиколотки.