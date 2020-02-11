«Ее лепили все, как куклу»: Садальский вывел на чистую воду Канделаки

Актер не согласен с высказыванием ведущей о том, что она добилась всего сама.

Стас Садальский возмутился высказываниями Тины Канделаки на передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека». Телеведущая заявила во время эфира, что сделала себя и свою карьеру самостоятельно. В личном блоге актер написал обличительный пост, в котором выложил свою версию о том, как Канделаки становилась известной.

«Все нужные связи и дружбы достались ей от меня. Почему не вспомнить Олега Марусева, который первым за руку привел ее на ТВ в программу «Времечко» и представил Прошутинской? Или Новодворскую, которая была ее консультантом и образовывала, как могла, ограниченную, но амбициозную девицу. Или продюсера программы «Детали» Наталью Билан, которая во время эфира создавала ей имидж интеллектуалки, наговаривая в наушник умные фразы. Ее лепили все, как куклу вуду, втыкая булавки в пустое тело», — написал он в Instagram.

Между тем, считает блогер, люди еще не забыли, как все было на самом деле. Много баек, по мнению Садальского, создала Канделаки и по поводу своей личной жизни. Например, свою дочь Меланию она назвала так вовсе не из-за жены Трампа, а просто, чтобы украсить им незвучную фамилию Кондрахина.

С первым мужем Андреем Кондрахиным свел журналистку, как оказалось, Стас Садальский. И именно благоверный, по версии актера, проплачивал первые эфиры грузинской звезды. «А когда у Андрея начались проблемы с малым бизнесом, все поддержали его. Кроме жены. Я отвез их тогда с Андреем в храм к Матроне — мириться. Она положила к мощам бриллиантовые серьги, по карату… Не помогло», — заявил артист.

Также блогер прошелся по провинциальному говору ведущей, дескать, давно ей советовал нанять ритора, но та не послушала. Теперь якобы раздражает этим зрителей. Не забыл Стас рассказать и про период российско-грузинского конфликта. В это время телеведущая, если верить Садальскому, отреклась от своих грузинских корней и заявила, что она армянка (по матери).

Ранее мы писали о выводах Канделаки по поводу прошедшего «Оскара». Фильм «Ирландец» она назвала откровенным неудачником.