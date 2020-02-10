Водонаеву вызвали в полицию из-за провокационных постов в соцсетях

Алене Водонаевой предстоит объясняться с полицией по поводу своих провокационных постов в соцсетях. В частности, экс-участнице «Дома -2» нужно будет дать пояснения относительно призыва «не рожать рабов государству».

37-летнюю телеведущую пригласили на беседу в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы по поводу ее публикации в Instagram об абортах и демографии. Пост звезды не обсуждали разве что в правительстве. Даже в Госдуме обратили внимание на публикацию и предложили оштрафовать автора на 100 миллионов рублей.

Наиболее острую реакцию общественности вызвали фразы: «В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем», «Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка», «Не надо рожать рабов этому государству».

Эти же фразы были отражены в письме, которое поступило в адрес полицейских. Заявитель просит привлечь Водонаеву к ответственности. Если будет достаточно оснований, Алене грозит наказание по статье 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Наказание за данное преступление достаточно суровое — штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком на шесть лет, пишет сайт Актуальные новости.

«Эту статью часто пытаются применить в отношении высказываний, оппозиционно настроенных людей, но мы надеемся, что это не тот случай. Подробнее станет известно после дачи пояснений», — пояснила адвокат.

Алена Водонаева заявила, что, «как законопослушный гражданин» приедет в полицию и ответит на все вопросы. А вот забирать свои слова назад она не собирается, так как не сказала ничего, нарушающего закон.

Кстати, ранее с заявлением в Генеральную прокуратуру на Алену Водонаеву обратилась многодетная мать Татьяна Иванова, посчитавшая высказывания блогера унижающими ее человеческое, женское и материнское достоинство, так как она не имеет возможности зарабатывать большие деньги.