Адвокат Успенской заявил, что певица отказалась от его услуг

Адвокат Любови Успенской Александр Бенхин огорошил журналистов сообщением, что артистка отказалась от его юридических услуг. В разговоре с журналистом Teleprogramma.pro специалист пояснил – о том, что он больше не имеет права отвечать на вопросы как официальный представитель, он узнал от пиар-директоров. Сейчас у юриста нет понимания, в каких именно отношениях он находится с исполнительницей, возможности поговорить с Любовью у него также нет – артистка находится на гастролях.

«Мне кажется, это связано с интригами ее окружения. Она вернется с гастролей через несколько дней, может быть, мы с ней пообщаемся, наконец, внимательно. Сейчас она объективно не очень хорошо себя чувствует. У меня пока нет ни доверенностей, ни договоров, чтобы официально представлять ее интересы», — рассказал он.

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Сейчас Александр продолжает вести переговоры с представителями канала НТВ, но уже на правах эксперта в правовой области. Что касается иска, который Успенская и Бенхин собирались подавать в суд, то с ним все не так однозначно, ведь документы по-прежнему не готовы. Не исключено, что ситуация отложится, если адвокат и певица не сойдутся во взглядах.

Корреспонденты портала также попытались связаться с официальными представителями Успенской, однако женский голос на другом конце телефона посоветовал в ситуацию не ввязываться.

«Давайте закроем эту тему, хорошо? Не нужно больше трогать Успенскую», — сказали там.