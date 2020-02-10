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Адвокат Успенской заявил, что певица отказалась от его услуг

Александр Бенхин считает, что близкое окружение певицы плетет интриги за ее спиной.

Адвокат Успенской заявил, что певица отказалась от его услуг
Любовь Успенская и Александр Бенхин/Фото: личный архив Александра Бенхина

Адвокат Любови Успенской Александр Бенхин огорошил журналистов сообщением, что артистка отказалась от его юридических услуг. В разговоре с журналистом Teleprogramma.pro специалист пояснил – о том, что он больше не имеет права отвечать на вопросы как официальный представитель, он узнал от пиар-директоров. Сейчас у юриста нет понимания, в каких именно отношениях он находится с исполнительницей, возможности поговорить с Любовью у него также нет – артистка находится на гастролях.

«Мне кажется, это связано с интригами ее окружения. Она вернется с гастролей через несколько дней, может быть, мы с ней пообщаемся, наконец, внимательно. Сейчас она объективно не очень хорошо себя чувствует. У меня пока нет ни доверенностей, ни договоров, чтобы официально представлять ее интересы», — рассказал он.

Сейчас Александр продолжает вести переговоры с представителями канала НТВ, но уже на правах эксперта в правовой области. Что касается иска, который Успенская и Бенхин собирались подавать в суд, то с ним все не так однозначно, ведь документы по-прежнему не готовы. Не исключено, что ситуация отложится, если адвокат и певица не сойдутся во взглядах.

Корреспонденты портала также попытались связаться с официальными представителями Успенской, однако женский голос на другом конце телефона посоветовал в ситуацию не ввязываться.

«Давайте закроем эту тему, хорошо? Не нужно больше трогать Успенскую», — сказали там.

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