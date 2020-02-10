«Этот треш мог произойти со мной»: Оскар Кучера прокомментировал ЧП в Усинске

9 февраля в городе Усинске (Республика Коми) самолет авиакомпании UTair совершил жесткую посадку. Пострадавших нет, серьезных травм удалось избежать, однако ЧП все равно попало во все новостные ленты. Трагедии не произошло только благодаря слаженной работе опытного экипажа.

Как передает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу перевозчика, во время приземления в аэропорту Усинска, у самолета произошел подлом стоек шасси, воздушное судно развернуло на 90 градусов, но его удалось удержать на полосе. После начался разлив топлива, который был успешно ликвидирован. Также стало известно, что на взлетно-посадочной полосе не работали огни наведения. А еще авиакомпания перенесла рейс из Усинска в Москву из-за неудовлетворительного состояния полосы, которая покрыта льдом и заметена снегом. Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

На это ЧП в Instagram резкой критикой отреагировал актер Оскар Кучера, который прибыл в Усинск незадолго до описанного происшествия.

«Этот треш мог произойти со мной. Накануне я прилетел туда, и при касании полосы нас так трясло, что стало не по себе. На следующий день, когда мои друзья летели за мной, то при посадке стюардесса сказала им, чтобы они крепко пристегнулись, так как полоса короткая и обледенелая», — рассказал 45-летний артист.

Он отметил, что с ним и его знакомыми все хорошо, но службы аэропорта знали о состоянии взлетной полосы, так как предупреждали экипажи самолетов о возможных трудностях. Кучера возмущен тем, что ответственные лица были в курсе проблемы, но ничего не сделали с ней. В своем посте он призвал не спускать это происшествие «на тормозах» и наказать виновных.