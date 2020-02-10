Плющенко заявил, что Загитова и Медведева смогут исполнять четверные прыжки

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, рисковать в фигурном катании приходится как маленьким, так и взрослым фигуристкам.

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что в будущем олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана 2018 года Алина Загитова и серебряный призер тех игр Евгения Медведева смогут исполнять четверные прыжки.

«Мне кажется, что и Загитова, и Медведева смогут в будущем делать четверные прыжки. А если говорить о рисках при исполнении, то они у всех есть. И у маленьких девочек, и у взрослых. Если мы, конечно, говорим не про физкультуры, а про профессиональный спорт. Повторюсь, что риски есть у всех». Евгений Плющенко

Напомним, что ранее выдающаяся наставница Татьяна Тарасова заявила, что Алина Загитова и Евгения Медведева могут прыгать четверные прыжки, но к их исполнению они должны подходить крайне внимательно.

«Исполнять четверные прыжки им можно, но осторожно. Потому что щиколотки такие тонкие, что может это все печально закончиться. Сначала нужно тело подготовить», — говорила Татьяна Тарасова.