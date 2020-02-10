«Прохор сам по себе случайность»: Цымбалюк-Романовская высказалась о романах Шаляпина

Как известно, музыкант в своей жизни в основном встречался с зажиточными дамами.

Пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказалась о романе своего бывшего возлюбленного певца Прохора Шаляпина с сорокалетней миллионершей из Канады. Как известно, музыкант отдыхает с новой пассией. Их несколько раз в частности видели в Лос-Анджелесе, где парочка обедала в дорогих ресторанах. По слухам, все счета за Шаляпина оплачивает дама.

«Мне это, если честно неинтересно. Я не смотрю и не слежу за ним», — отметила Виталина Цымбалюк-Романовская.

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На вопрос, случайно или нет, что в жизни бывшего возлюбленного встречаются в основном богатые женщины, бывшая супруга актера Армена Джигарханяна ответила кратко: «Прохор сам по себе случайность. Ну вот как-то так я его представляю себе», — заметила пианистка.

Отметим, что удалось связаться и с самим Прохором Шаляпиным. Музыкант рассказал, что сейчас находится в отпуске на Маврикии. О новой возлюбленной он пока предпочитает не распространяться. «Ничего не хочу рассказывать. Это мое личное дело. Звонить мне не нужно. Вернусь с отдыха, там посмотрим», — заявил певец.