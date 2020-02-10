«Моей любви хватит на всех»: Кудрявцева не против взять ребенка из детского дома

Ранее телезвезда отмечала, что мечтает о еще одной дочке.

Телеведущая Лера Кудрявцева в сторис Instagram пообщалась со своими многочисленными подписчиками. Звезду буквально завалили вопросами о личной жизни. Один из поклонников ведущей рейтинговых шоу на канале НТВ «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион» спросил, смогла ли бы она взять ребенка на воспитание из детского дома.

Знаменитость дала на это положительный ответ. «Моей любви хватит на всех», — заявила она.

Ранее телеведущая, которой сейчас 48 лет и у которой двое детей, сын и дочь от разных браков, отмечала, что мечтает о появлении еще одной девочки в своей семье. Отметим, что сейчас она замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который младше ее на 15 лет.

Добавим, что Лера Кудрявцева уже бабушка. У ее сына Жана в 2018 году на свет появился ребенок. Мальчика назвали Леоном. Счастливая бабушка не забывает и о своем внуке. Она по возможности приезжает в гости к сыну и водится с маленьким внуком.