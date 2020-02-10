«Ирландец» – главный неудачник: Канделаки дала рецензию прошедшему «Оскару»

Тина Канделаки в своем Telegram-канале дала оценку прошедшему «Оскару». Напомним, абсолютным лидером церемонии стал фильм «Паразиты», который получил четыре статуэтки, три награды достались картине «1917», по две на каждую ленту – «Джокеру», «Однажды… в Голливуде» и «Форду против Феррари».

больше по теме Натали Портман предстала на «Оскаре» в кейпе с именами неноминированных режиссеров Под накидкой у актрисы оказалось великолепное платье с акцентом на зоне декольте.

«В этот раз академики умудрились раздать всем сестрам по серьгам, ведь за прошедший год вышло очень много действительно прекрасных картин. На сцену поднимался как Квентин Тарантино, так и Элтон Джон. Отметили и «Форд против Феррари», и «Маленьких женщин». Разве что «Ирландец» можно назвать откровенным неудачником церемонии — все-таки три с половиной часа хронометража это слишком, слишком долго», — написала Тина.

Звезда считает, что актерские премии вручили вполне ожидаемо. В частности, Брэд Питт и Лора Дерн получили награды за роли второго плана. «Про Дерн шутят, что она получила премию за героическое исполнение ролей в фильмах Дэвида Линча, а не за «Брачную историю» — очень похоже на правду», — заметила Канделаки.

Отметим, что лучшими актерами года были признаны Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер. Последняя, по словам Тины, получила «Оскара» прежде всего за актерскую самоотверженность.

Лучшим моментом церемонии, по мнению журналистки, стала презентация номинации за саундтрек, где живой оркестр по очереди исполнял фрагменты композиций номинантов. «Лучшая шутка — это реприза Гал Гадот, Сигурни Уивер и Бри Ларсон, в которой они решили создать свой бойцовский клуб, где проигравший должен будет все время рассказывать, как тяжело женщинам работается в Голливуде», — написала звезда.