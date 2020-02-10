«Я зарабатываю на порядок больше, чем он»: Канделаки рассказала о жизни с молодым мужем

Телеведущая Тина Канделаки в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о жизни со вторым супругом, госслужащим Василием Бровко. Он младше ее на 12 лет, что не мешает им быть вместе.

«Мы с ним уже давно счастливы. Я его не «публичу», если честно. У него непубличная профессия и очень серьезная работа», — заявила звезда.

Как сказала Тина Канделаки, ее супруг — работоспособный и очень талантливый человек. «Он занимается серьезными задачами, которые важны для страны. Он понял, что для меня на первом месте стоят мои дети. Это для меня самое главное. Мужчины, когда увлекаются бабочкой с яркими крыльями, обязательно хотят ее поймать. А я могу назвать себя бабочкой с большим чемоданом. Надо не просто бабочкой увлечься, а взять и мой чемодан. Я предана своей семье», — отметила телеведущая.

При этом звезда отметила, что они очень хотят совместных детей, но «все в руках божьих». У Бровко, как известно, нет своих детей, а у Канделаки сын и дочь от первого брака.

«Мой муж никогда не испытывал комплекса, что живет с Тиной Канделаки. Я зарабатываю на порядок больше, чем он. Это неудивительно. Он — госслужащий. Я никогда не зависела и не буду зависеть от мужчин. Я экономически независимый человек. Муж это понял еще при нашей первой встрече, когда я сама за себя оплатила дорогой чай», — заметила телеведущая.