17-летний сын Сергея Бодрова стал рэпером

17 лет прошло с тех пор, как погиб Сергей Бодров — младший. Его отец (Бодров-старший) отказался от наследства сына и уехал работать в Америку. Жена Светлана так и не вышла замуж, храня верность погибшему супругу.

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Своих детей Ольгу и Сергея она поднимала одна. И если про дочь Бодрова периодически всплывает какая-то информация, жизнь наследника Сергея долго оставалась тайной за семью печатями. Его страницы нет в Instagram, Саша не светится в СМИ.

Однако недавно друг 17-летнего юноши все-таки приоткрыл завесу тайны. Как и сестра (Ольга учится в ГИТИСе), парень увлекся творчеством, стал читать рэп и даже основал собственную группу под названием Crack Squad, сейчас выступает под псевдонимом Simple Саня, чтобы не светить лишний раз свою знаменитую фамилию.

«Саша уже выступал в арт-пространствах для близких. Пока поет для себя и тех, кому нравятся его музыка», — рассказал «СтарХиту» приятель Саши.

Напомним, Сергей Бодров — младший ушел из жизни во время схода ледника в Кармадонском ущелье. До сих пор его тело не найдено и официально режиссер считается без вести пропавшим. Его дочери Оле на тот момент было всего четыре года, а сыну Саше не исполнилось и месяца.

Актерский дебют Ольги состоялся в фильме «Калашников», который снял ее дедушка — Сергей Бодров — старший. Наследница режиссера обучается актерскому мастерству на бюджетном отделении мастерской Леонида Хейфеца в ГИТИСе, снимается в кино, участвует в спектаклях.

Саша пока до конца не определился с профессией, думая и об историческом факультете МГУ, и об артистической карьере одновременно.