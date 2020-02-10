Почти пророк: прогнозы Ренаты Литвиновой о победителях «Оскара» сбылись

Актриса и режиссер Рената Литвинова продемонстрировала удивительное чутье и понимание современного киноискусства. Накануне проведения «Оскара» она сделала прогнозы относительно его победителей.

В частности, звезда совершенно точно определила, что лучшим актером станет Хоакин Феникс за роль в «Джокере», актрисой — Рене Зеллвегер за «Джуди».

Брэд Питт будет назван лучшим актером второго плана, снявшись в «Однажды в … Голливуде», а актрисой — Лора Дерн за «Брачную историю».

«Паразиты», посчитала Литвинова, должны получить «Оскара» за лучший сценарий. Все так и произошло. Просчиталась Рената лишь по двум пунктам: картина Сэма Мендеса «1917» не стала лучшим фильмом года также, как не удостоился статуэтки и режиссер «Джокера» Тодд Филлипс за свою работу.

В этих категориях статуэтки достались «Паразитам» и его режиссеру Пон Джун Хо. Всего картина выиграла по четырем номинациям.

Отметим, что фильмы «1917» и «Джокер» все-таки были удостоены «Оскаров», но по другим пунктам.