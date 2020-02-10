«У нас тоже когда-нибудь будет «Оскар»: Филипп Киркоров побывал на церемонии вручения премии

В Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония вручения «Оскар» за достижения в кинематографе по итогам 2019 года. Звездное мероприятие посетили и отечественные селебритис, среди которых оказался и Филипп Киркоров.

Исполнитель в своем блоге в Инстаграм снимал сторис, в которых, не скрывая восторга, восхвалял мероприятие и окружающую обстановку. Пару в кадре ему составила бизнес-вумен Алиса Бартова — Лобанова.

«Мы сегодня на самом крутом мероприятии мира. Именные билетики (демонстрирует)!» — доложил зрителям король отечественной поп-музыки. «Чтобы ни у кого не было сомнений, что мы здесь!» — воскликнула Лобанова. «А что, у кого-то могут быть сомнения, что мы можем здесь не быть?!» — удивился Киркоров.

«Вау!», «Очень красивое все. Безумно красивое. Просто потрясающее!» — восторгался певец, поднимаясь по лестнице с красной ковровой дорожкой.

Он вспомнил, что почти год назад давал концерт на этой сцене. В кадр Киркорова попали многие американские звезды – Элтон Джон, Том Хэнкс, Леонардо Ди Каприо.

На церемонии выступила российская певица Анна Батурлина, которая исполнила композицию Into the Unknown, которая стала номинантом на премию в категории «Лучшая песня».

Киркоров сообщил подписчикам, что церемония закончилась, и отметил: