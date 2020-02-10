«Она всю жизнь ходила с протянутой рукой»: Соседов защитил Пугачеву после обвинений Муромова

Музыкальный критик Сергей Соседов не согласился со словами певца Михаила Муромова, что Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева загубила чьи-то карьеры.

Ранее музыкант сказал, что именно нынешняя жена юмориста Максима Галкина виновата в том, что его песни вырезали из эфиров во времена Советского Союза. Якобы она даже платила деньги телевизионщикам, так как боялась конкуренции.

По словам Соседова, Алла Пугачева вовсе не похожа на злую фею, которая по мановению волшебной палочки могла кому-то открывать или закрывать доступ на телевидение. При этом он заметил, что Примадонну саму вырезали порой из эфиров, когда песня Муромова «Яблоки на снегу» была на пике популярности.

Как добавил Соседов, такие мысли могли возникнуть только в воспаленном мозгу нездорового человека. «Она всю жизнь ходила с протянутой рукой. Рассказывала, какая она нищая и что у нее ничего нет», — сказал Сергей Соседов.

В то же время он согласен, что по сравнению с советскими инженерами Алла Пугачева в СССР жила припеваючи. Но в те годы по-настоящему богатой Примадонна, как он заверил, не была.

Как он добавил, в советские годы Пугачева, действительно, могла позвонить на телевидение и «убрать из программы какую-нибудь свистушку». Но за это, как он думает, надо спрашивать не с Примадонны, а с программных директоров, которые допускали такой произвол, сообщает портал nation-news.ru.

Отметим, что ранее Сергей Соседов часто нелицеприятно высказывался в адрес Аллы Пугачевой. Он говорил, что певице давно уже пора уйти на покой, а не выступать перед большой аудиторией.

Якобы ее дни на большой сцене и слава давно позади и надо дать дорогу молодым и очень талантливым музыкантам. Кстати, в этом его активно поддерживал певец Прохор Шаляпин.

Напомним, что в прошлом году Пугачева дважды выходила на сцену. Один ее концерт в честь семидесятилетия прошел в Кремлевском дворце. Это было в апреле.

Также в ноябре она выступила перед белорусской публикой. В зале было около двадцати тысяч зрителей. Как ранее говорила Примадонна, теперь раньше восьмидесяти лет поклонники на сцене ее вряд ли увидят.