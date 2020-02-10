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Вот «Паразиты»! «Оскара» за лучшую режиссуру взял Пон Чжун Хо »

Ранее картина победила в категории «Лучший иностранный фильм».

Вот «Паразиты»! «Оскара» за лучшую режиссуру взял Пон Чжун Хо »
Пон Чжун Хо. Кадр из трансляции "Оскара". Площадка Okko

Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты» был признан киноакадемиками «Оскара» лучшим режиссером. До этого он выходил на сцену церемонии дважды. Он получил статуэтки в  категориях: «Лучший сценарий» и «Лучший иностранный фильм».

«После того, как мы выиграли в номинации «Лучший иностранный фильм», я хотел расслабиться, но не получилось. То, что меня номинировали, — уже было большой наградой. Я даже не думал победить. Если бы академия разрешила, я бы взял бензопилу, распилил статуэтку и раздал ее части всем режиссерам, которые были номинированы. Я буду пить до утра!», — заявил Пон Чжун Хо.

Режиссер поблагодарил Квентина Тарантино, который всегда был для него примером. Также он попросил зрительский зал встать и похлопать актерам, которые играли в «Паразитах».

Отметим, что лучшими актерами премии признали Хоакина Феникса и Рене Зеллвегер. Лучшими актерами второго плана — Брэда Питта и Лору Дерн. 

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