Вот «Паразиты»! «Оскара» за лучшую режиссуру взял Пон Чжун Хо »

Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты» был признан киноакадемиками «Оскара» лучшим режиссером. До этого он выходил на сцену церемонии дважды. Он получил статуэтки в категориях: «Лучший сценарий» и «Лучший иностранный фильм».

«После того, как мы выиграли в номинации «Лучший иностранный фильм», я хотел расслабиться, но не получилось. То, что меня номинировали, — уже было большой наградой. Я даже не думал победить. Если бы академия разрешила, я бы взял бензопилу, распилил статуэтку и раздал ее части всем режиссерам, которые были номинированы. Я буду пить до утра!», — заявил Пон Чжун Хо.

Режиссер поблагодарил Квентина Тарантино, который всегда был для него примером. Также он попросил зрительский зал встать и похлопать актерам, которые играли в «Паразитах».

Отметим, что лучшими актерами премии признали Хоакина Феникса и Рене Зеллвегер. Лучшими актерами второго плана — Брэда Питта и Лору Дерн.