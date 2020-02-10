Фильм «1917» взял «Оскара» за лучшие визуальные эффекты

До этого картина получила статуэтки за лучшую операторскую работу и звук.

Три статуэтки «Оскара» подряд получил фильм Сэма Мендеса «1917». Киноакадемия отметила картину в трех категориях: «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшая операторская работа», «Лучший звук».

В номинации «Лучшие визуальные эффекты» вместе с «1917» за награду боролись фильмы «Мстители: Финал», «Ирландец», «Король Лев» и «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Напомним, ранее мы писали о других номинантах «Оскара». Лучшим актером второго плана был признан Брэд Питт. Лучшей актрисой второго плана назвали Лору Берн. Для обоих актеров это первые статуэтки «Оскара», оба артиста номинировались на премию киноакадемии трижды. Отметим, что мама Лоры Дерн Дайан Ладд – тоже известная голливудская актриса, она плакала на вручении награды вместе с дочерью. Она несколько раз оказывалась в шорт-листах «оскара», но так и не получила статуэтку.

Зрители отметили необычные наряды гостей красной дорожки «Оскара». Актер Билли Портер, к примеру, пришел на церемонию в роскошном платье с золотыми перьями. На ноги артист надел туфли на высоком каблуке.

Билли Айлиш удивила публику своим костюмом, который больше напоминал пушистую пижаму. Наряд как всегда был безразмерным, за которым с трудом угадывалась фигура певицы.Также на ней были надеты прозрачные вуалевые перчатки, пальцы звезда украсила внушительными кольцами. Не остался незамеченным и маникюр Билли с длинными черными ногтями.