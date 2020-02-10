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Фильм «1917» получил двух «Оскаров» за лучшую операторскую работу и звук

Режиссер картины Сэм Мендес уже получал премию киноакадемии за «Красоту по-американски».

Фильм «1917» получил двух «Оскаров» за лучшую операторскую работу и звук
Статуэтка Оскара. Фото Global look press.

Фильм «1917» получил две статуэтки премии «Оскар» в номинациях: «Лучшая операторская работа» и «Лучший звук».

Режиссер картины Сэм Мендес уже награждался премией киноакадемии за свой премьерный фильм «Красота по-американски». Всего в истории «оскара» было шесть режиссеров, которые получали эту награду за свои первые ленты.

Для оператора-постановщика картины Роджера Диккенса этот «Оскар» стал вторым. Ранее киноакадемия уже награждала его за фильм «Бегущий по лезвию 2049». А номинировался кинодеятель на премии 13 раз.

«Хочу поблагодарить своих коллег-номинантов за то, что они вдохновляют меня. А также операторов, с которыми я работаю, команду, с которой я сотрудничаю 30 лет», — произнес со сцены «Оскара» Роджер Диккенс.

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