Фильм «1917» получил двух «Оскаров» за лучшую операторскую работу и звук

Фильм «1917» получил две статуэтки премии «Оскар» в номинациях: «Лучшая операторская работа» и «Лучший звук».

Режиссер картины Сэм Мендес уже награждался премией киноакадемии за свой премьерный фильм «Красота по-американски». Всего в истории «оскара» было шесть режиссеров, которые получали эту награду за свои первые ленты.

Для оператора-постановщика картины Роджера Диккенса этот «Оскар» стал вторым. Ранее киноакадемия уже награждала его за фильм «Бегущий по лезвию 2049». А номинировался кинодеятель на премии 13 раз.