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Лора Дерн получила свой первый «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана»

Киноакадемия оценила ее работу в фильме «Брачная история».

Лора Дерн получила свой первый «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана»
Лора Дерн. Кадр из трансляции "Оскара". Площадка Okko

52-летняя актриса Лора Дерн трижды номинировалась на «Оскар», но премию смогла получить только в 2020 году. Ей досталась статуэтка в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за картину «Брачная история».

На вручение премии звезда пришла в сопровождении мамы Дайан Ладд, успешной киноактрисы, и дочери Джайи Харпер. Родительница Лоры тоже несколько раз номинировалась на «Оскар», но так и не получила награду. Поэтому, услышав об успехе наследницы, женщина не смогла сдержать слез.

Мама Лоры Дерн. Кадр из трансляции "Оскара". Площадка Okko. Фото
Мама Лоры Дерн. Кадр из трансляции «Оскара». Площадка Okko

«Спасибо академии за эту честь. Это честь быть здесь вместе с моими сестрами. Спасибо за слова, искусство, дружбу. Фильм «Брачная история» создавался во имя семьи, дома и нашей планеты. Я хочу особо поблагодарить детей, которые меня вдохновляют. Для меня это самый лучший подарок на день рождения», — сказала Лора Дерн, получив заветную статуэтку.

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