Лора Дерн получила свой первый «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана»

52-летняя актриса Лора Дерн трижды номинировалась на «Оскар», но премию смогла получить только в 2020 году. Ей досталась статуэтка в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за картину «Брачная история».

На вручение премии звезда пришла в сопровождении мамы Дайан Ладд, успешной киноактрисы, и дочери Джайи Харпер. Родительница Лоры тоже несколько раз номинировалась на «Оскар», но так и не получила награду. Поэтому, услышав об успехе наследницы, женщина не смогла сдержать слез.