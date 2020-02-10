 «Кролик Джоджо» получил «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий»

Американский комедийно-драматический фильм «Кролик Джоджо» завоевал «Оскара» в номинации «Лучший адаптированный сценарий». Картине составляли конкуренцию ленты: «Ирландец», «Джокер», «Маленькие женщины», «Два Папы».

Режиссер и сценарист оскороносного фильма Тайка Вайтити, выйдя на сцену премии, заявил, что хотел бы поблагодарить многих, но, увы, забыл их имена.

Отметим, что картина вышла в прокат осенью 2019 года и уже успела получить Гран-при 44-го Международного кинофестиваля в Торонто.

Напомним, «Оскар» за оригинальный сценарий в 2020 году получил фильм «Паразиты». Эта премия впервые досталась Южной Корее. Пон Чжун Хо заметил, что не думал о победе и о том, чтобы выйти на международную арену. Это получилось само собой.

Лучшим короткометражным фильмом по мнению киноакадемии стала лента «Окно напротив». Статуэтку в категории «Лучшая работа художника-постановщика» забрали на «Оскаре» Барбара Линн Херцштайн и Нэнси Хэй за «Однажды… в Голливуде». «Лучшим документальным фильмом» признана «Американская фабрика». Награду за лучший короткометражный анимационный фильм получила «Любовь к волосам».