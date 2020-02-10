«Паразиты» получили «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий»

Фильм «Паразиты» получил «Оскара» в номинации «Лучший оригинальный сценарий». За статуэткой вышел режиссер картины Пон Чжун Хо.

«Я никогда не работал для того, чтобы представлять свою страну на международной арене, но, тем не менее, этот «Оскар» стал первым в этой категории для Южной Кореи. Я хотел бы поделиться честью этой награды со всеми представителями киноиндустрии Южной Кореи», — сказал режиссер «Паразитов» Пон Чжун Хо.