«Лучшая мужская роль второго плана» на «Оскаре» досталась Брэду Питту

Брэд Питт получил статуэтку «Оскара» за свою роль в фильме «Однажды в…. Голливуде», где он блистательно сыграл каскадера Клиффа Бута.

За награду с ним боролись Том Хэнкс (картина «Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два Папы»), Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши («Ирландец»).

Брэд Питт впервые получил «Оскара» за актерскую игру, хотя номинировался в этом качестве ранее трижды. Впрочем, один раз премия все-таки досталась артисту, но как продюсеру – за фильм «12 лет рабства».

Ранее мы писали об образах Билли Портера и Билли Айлиш. Актер не стал изменять себе и явился на церемонию в пышном платье в золотых перьях. А Айлиш пришла на красную дорожку «Оскара» в стильной пижаме. Певицу сопровождал брат Финнис О’Коннелл, он выбрал классический наряд — черный смокинг и бабочку. Молодые люди признались, они в шоке от того, что попали на премию (Айлиш здесь музыкальный гость). А также рассказали о своих кинопристрастиях. Оказывается, они с дества обожают ужастики.