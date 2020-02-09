«Это полный провал!»: композитор Дементьев извинился перед 70-летней Пугачевой

Еще в апреле 2019 года супруга шоумена Максима Галкина — 70-летняя Алла Пугачева — выступила с юбилейным концертом в Кремлевском дворце. Как выяснилось, подбирая новые композиции для своего шоу, Примадонна отечественного шоу-бизнеса, обратила внимание на молодых авторов. Так, певица купила песню «На коне» у Александра Дементьева. Сам композитор утверждал, что был безумно счастлив, когда Алла Борисовна оценила его произведение.

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Позже с мужчиной связались юристы Примадонны, спросив его о том, за сколько он готов продать песню. Дементьев запросил порядка 150 тысяч рублей. Как утверждает сам поэт, он подписал договор об отчуждении прав, согласно которому лишался авторских отчислений. На тот момент Александр нуждался в деньгах, поэтому он пошел на этот шаг.

Позже композитор раскритиковал Пугачеву, заявив, что артистка спела в Кремле, однако он не получил тех денег, который полагались ему в качестве авторских отчислений. Однако позже выяснилось, что Алла Борисовне несмотря на условия договора все-таки не стала лишать поэта авторских прав.

Композитор извинился перед супругой Максима Галкина, заявив, что он снова убедился в том, что Примадонна очень адекватный человек. А он совершил ошибку.

«Это полный провал! Пришли мне авторские отчисления за песню «На коне», но я только сейчас узнал об этом», — приводит «Комсомольская правда» слова Александра Дементьева.

Молодой человек уточнил, что согласно договору, который он заключил с певицей, Алла Борисовна могла бы и не платить ему авторские отчисления, однако деньги ему все-таки перечислили.