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«Люба живет по понятиям»: Манучаров поддержал Успенскую после скандала с дочкой

Актер и телеведущий заметил, что он не верит словам наследницы исполнительницы.

«Люба живет по понятиям»: Манучаров поддержал Успенскую после скандала с дочкой
Манучаров поддержал Успенскую/http://globallookpress.com/

Актёр и телеведущий Вячеслав Манучаров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ поддержал свою подругу певицу Любовь Успенскую, у которой произошел конфликт с дочерью. Напомним, что тридцатилетняя Татьяна Плаксина на всю страну рассказала, что мать ее душила и избивала. Сейчас девушка уже уехала в США, где живет ее отец.

«Люба душит дочь? Не смешите меня. Я ее знаю 20 лет. Люба — религиозный чистоплотный человек. Она живет по понятиям. Она бы никогда не замахнулась на дочку. Я не верю словам Татьяны», — сказал Вячеслав Манучаров.

Поддержала его мнение и актриса Эвелина Бледанс. «Я в этой истории верю матери, но понимаю, что дочери нужна поддержка. Татьяна уже не девочка. В 30 лет на каждого из нас посылались испытания. Она должна научиться бороться со своими страхами. Выйти из этой ситуации. Может она просто хотела с кем-нибудь поделиться», — заметила звезда.

В то же время актер Станислав Садальский заметил, что не стоило дочери Любови Успенской. да и самое певице, выносить все на суд общественности. Эта история, как он считает, их личная и они сами должны в ней разобраться.

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Тэги:

Вячеслав МанучаровЛюбовь УспенскаяПрограмма "Ты не поверишь!"Станислав СадальскийЭвелина Блёданс
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«Люба живет по понятиям»: Манучаров поддержал Успенскую после скандала с дочкой
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