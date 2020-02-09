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Дмитрий Маликов рассказал, что подарила ему на юбилей дочь Стефания

Как отметил исполнитель, его день рождения прошел превосходно.

Дмитрий Маликов рассказал, что подарила ему на юбилей дочь Стефания
Маликов хочет прыгнуть с парашютом/http://globallookpress.com/

Певец Дмитрий Маликов, который совсем недавно отметил пятидесятилетний юбилей, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, что подарила ему на день рождения любимая дочь девятнадцатилетняя Стефания.

«Она меня очень любит. Я научил ее добру, любви, труду. Она мне, конечно, за это очень благодарна. Она мне подарила альбом с фотографиями, где запечатлены самые интересные места с нашего отдыха. Там целая проблема была, чтобы все это объединить воедино», — заметил музыкант.

Также Маликов рассказал о своей мечте, которая пока не осуществилась. Оказывается, он хочет уже давно прыгнуть с парашютом. «Не хватило как-то времени на это. Я боюсь летать, но страх надо преодолевать», — сказал композитор.

Между тем продюсер Иосиф Пригожин не советует Маликову рисковать понапрасну. При этом сам супруг певицы Валерии совершал такой прыжок. «Я ему не советую. Зачем испытывать судьбу», — философски подчеркнул Иосиф Пригожин.

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Дмитрий МаликовИосиф ПригожинНовости googleПрограмма "Ты не поверишь!"Стефания Маликова
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Дмитрий Маликов рассказал, что подарила ему на юбилей дочь Стефания
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