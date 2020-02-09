Дмитрий Маликов рассказал, что подарила ему на юбилей дочь Стефания

Певец Дмитрий Маликов, который совсем недавно отметил пятидесятилетний юбилей, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, что подарила ему на день рождения любимая дочь девятнадцатилетняя Стефания.

«Она меня очень любит. Я научил ее добру, любви, труду. Она мне, конечно, за это очень благодарна. Она мне подарила альбом с фотографиями, где запечатлены самые интересные места с нашего отдыха. Там целая проблема была, чтобы все это объединить воедино», — заметил музыкант.

Также Маликов рассказал о своей мечте, которая пока не осуществилась. Оказывается, он хочет уже давно прыгнуть с парашютом. «Не хватило как-то времени на это. Я боюсь летать, но страх надо преодолевать», — сказал композитор.

Между тем продюсер Иосиф Пригожин не советует Маликову рисковать понапрасну. При этом сам супруг певицы Валерии совершал такой прыжок. «Я ему не советую. Зачем испытывать судьбу», — философски подчеркнул Иосиф Пригожин.