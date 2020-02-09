12 вместо 10: жюри открытого кастинга на «Мисс Россия 2020» в Москве перевыполнило план

8 февраля в Москве прошел открытый кастинг на «Мисс Россия 2020». Как отметили сами организаторы конкурса, это было юбилейное — пятое подобное мероприятие. Они планировали отобрать 10 участниц, но за путевкой в мир моды и шоу-бизнеса пришло столько достойных красавиц (всего более ста), что пришлось набрать 12 девушек. Их фото и имена опубликованы на странице конкурса в Instagram.
Итак, кастинг прошли:
Вершинина Валерия;
Левшук Влада;
Поленович Полина;
Злыднева Алиса;
Картушина Оксана;
Медяник Александра;
Скубченко Вероника;
Хадеева Виктория;
Баранова Диана;
Четверикова Яна;
Кривова Алина;
Дарья Сидорова.
Но это еще не все имена претенденток на корону «Мисс Россия 2020». Организаторы будут продолжать набирать новых девушек и испытывать их. Окончательный состав участниц будет сформирован на финальном кастинге. Сам конкурс пройдет в апреле.
Напомним, в прошлом году титул достался Алине Санько из маленького города Азова Ростовской области.