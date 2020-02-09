12 вместо 10: жюри открытого кастинга на «Мисс Россия 2020» в Москве перевыполнило план

Множество девушек со всей страны приехало в столицу за званием первой красавицы.

8 февраля в Москве прошел открытый кастинг на «Мисс Россия 2020». Как отметили сами организаторы конкурса, это было юбилейное — пятое подобное мероприятие. Они планировали отобрать 10 участниц, но за путевкой в мир моды и шоу-бизнеса пришло столько достойных красавиц (всего более ста), что пришлось набрать 12 девушек. Их фото и имена опубликованы на странице конкурса в Instagram.

Итак, кастинг прошли:

Вершинина Валерия;

Левшук Влада;

Поленович Полина;

Злыднева Алиса;

Картушина Оксана;

Медяник Александра;

Скубченко Вероника;

Хадеева Виктория;

Баранова Диана;

Четверикова Яна;

Кривова Алина;

Дарья Сидорова.

Но это еще не все имена претенденток на корону «Мисс Россия 2020». Организаторы будут продолжать набирать новых девушек и испытывать их. Окончательный состав участниц будет сформирован на финальном кастинге. Сам конкурс пройдет в апреле.

Напомним, в прошлом году титул достался Алине Санько из маленького города Азова Ростовской области.